- Szeretem, amikor kicsit túl tudunk lépni ezen az akadémikus világon, ilyenkor délutáni, illetve nyári programokat is szervezünk. A gyerekek kitalálják, én pedig segítek nekik megvalósítani. Minden tekintetben ki tudják élni a kreativitásukat. Az is egy szépség, amikor látom, hogy túllépnek a határaikon és olyat is képesek megvalósítani, amiről nem is gondolták, hogy lehetséges. Jó látni őket, amikor élvezik a kész munka gyümölcsét.

Nemcsak tanárként van jelen a gyerekek életében: nagyon sok színes programban is részt vesz.