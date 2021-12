– Segítőtársaimmal újfajta gondolát próbáltunk most ki – mesélte Hegyi Norbert. – A teszt pedig jól sikerült: a GPS-jeladóval végig kapcsolatban voltunk, így könnyen ment a megtalálás, illetve egyetlen rövid szünettől eltekintve a kamera is működött. És ezúttal nem is a fotózás volt a lényeg. A gondola állta a sarat odafenn: a –60 Celsius-fokos hőmérsékletben és az extrém alacsony légnyomás közepette is. A csúcsmagasságot 27 465 méteren érte el az eszközünk (vagyis itt durrant szét az eszközt a magasba emelő meteorológiai léggömb), a legnagyobb sebessége pedig 283 km/h volt kicsivel 25 ezer méteres magasság felett. Egyszer 400 km/h-s tempót is jeleztek a műszerek, ami nem lehetetlen, hiszen elkaphatta akár a ballont egy ilyen erejű oldalszél is, de egyetlen ilyen adat érkezett, ezért a tévedés sem zárható ki. Reméljük, legközelebb lesz alkalmunk kontrollálni az eredményt.

A ködös-felhős völgyekből az Alpok csúcsai nyúlnak a nap felé

Fotó: Hegyi Norbert szondája