- Közel 20 millió forintot sikerült nyernünk a Belügyminisztérium pályázatán, amihez az önkormányzatnak még a beruházás önköltségének 15 százalékát, azaz majdnem 3,5 millió forintot kellett önrészként hozzátennie – hallottuk a polgármestertől. – Tehát a teljes beruházás nagyjából 23,5 millió forintból valósult meg. Két évvel ezelőtt is nyertünk, akkor egy szakasz már megújulhatott a Fő utca elejétől, most pedig folytatjuk a munkát, haladunk tovább az utca vége felé. A korábbi aszfaltburkolatot térkő váltja, már eleve azzal indultunk el az előző szakasznál, mert ha az aszfaltnál valami probléma adódik, felpúposodik, meggyűrődik, akkor ott mindig nagyobb részt kell felújítani, míg a térkőnél elég az érintett néhány darabot felszedni és a javítás után vissza is lehet tenni ugyanazokat. De ha újakat kell vásárolni, az is lényegesen olcsóbb.