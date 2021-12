A képviselő felidézte: a projekt keretében korábban megújult a Szent József tér és Pannon Egyetem előtti terület: több lett a parkolóhely, illetve a zöldfelület jelentős bővítésére is sor került. Az Eötvös téren a játszóteret is bővítették, a környék intézményeit, a városközpont szolgáltatásait igénybe vevők számára pedig pihenést, feltöltődést nyújt a téren található park, mely a belváros legnagyobb zöldfelülete. A projekt keretében a zöldfelület és a belső úthálózat, valamint a kapcsolódó közvilágítás komplex megújítására került sor, új utcabútorok beszerzésével. A Deák téren is megújult a zöldfelület, illetve az átvezető sétány új burkolatot és közvilágítást kapott. Most a Széchenyi téren a sor, amit új burkolatokkal, köztéri bútorokkal és a zöldfelülettel „frissítenek fel”.

Mező Gábor, Cseresnyés Péter és Balogh László szemléli a terveket

Fotó: Szakony Attila/Zalai Hírlap