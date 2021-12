„Az adatok is jól mutatják, hogy az oltási hajlandóság nagyon magas, ez részben az első hullám drámai adatainak köszönhető, valamint a 2020. márciusi lezárások és egyéb korlátozó intézkedések gazdasági következményeinek. 2020. március 15-én lépett életbe országosan a veszélyhelyzet, lakhelyelhagyási tilalommal, ami alól csak bizonyos foglalkozások és tevékenységek kaptak felmentést, bezártak és digitális oktatásra álltak át az iskolák, óvodák. Háztartásonként egy ember mehetett vásárolni, a gyerekek egészen májusig nem járhattak sehova. Emellett kötelező maszkhasználatot vezettek be, ami 2021 nyara óta már »csak« zárt térben kötelező, mint ahogy bármely közintézménybe vagy boltba belépve a kézfertőtlenítés is. A munkahelyeken és az oktatási intézményekben kötelező a maszkhasználat; minden 6 éven felüli gyereknek és természetesen a tanároknak is az iskola egész területén. Az iskolába évfolyamok szerint külön bejáraton, illetve más-más időben mennek be és jönnek ki a gyerekek, hogy elkerüljék a kontaktust. A belépést lázmérés előzi meg. Ha egy gyerek pozitív tesztet produkál, 14 napra kötelezően karanténba kerül, mialatt otthonról követheti valós időben az órákat. Emellett az összes olyan gyerek, aki közvetlen kapcsolatba került vele az iskolában (mellette ül az ebédlőben, vagy a szomszédos asztalnál az osztályban – ahol egyébként külön-külön ülnek már második éve, az asztalok között 1,2 méter távolságot tartva), szintén 10 nap prevenciós karanténba kerül. Ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően az iskolákban gyakorlatilag nincs fennakadás, nem alakul ki góc sem, és ritka, hogy akár egy osztályt is (iskolát meg pláne) karanténba kell helyezni. A hatályos rendelkezés szerint ha egy osztályban 3 pozitív van, akkor az egész osztály karanténba kerül. A maszkot – kicsik és nagyok egyaránt – a sportoláshoz is hordják, akkor is, ha az szabadtéri sport. Már 100 százalékos kapacitással működnek a sportcsarnokok, szintén kötelező maszkhasználattal. Tavaly szeptembertől a veszélyhelyzetet megszüntették, az egyes tartományok saját hatáskörben döntenek a védekezés módjáról. A szigorú óvintézkedések ellenére a fertőzöttek száma újra emelkedőben van, a pozitív tesztek nagy része gyerekeké, illetve fiataloké, a magas átoltottságnak köszönhetően a kórházakban kezeltek, illetve intenzív terápiát/lélegeztetést igénylő betegek száma relatíve alacsony. Az adatok szerint a kórházban kezeltek körülbelül 70-80 százaléka nincs beoltva. Most arról van szó, hogy az ünnepek közeledtével és a számok romlásával lesznek tartományok, ahol oltottsági igazolványt terveznek kérni a rendezvényeken, idősek otthonába, kórházakba való belépéshez és a szórakozóhelyeken” – fogalmazott Pintér Ágnes.