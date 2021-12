A vásáron különféle sütemények közül válogathattak a látogatók. Édes, sós, csokis, citromos: mi szem – szájnak ingere, minden megtalálható volt a rendezvényen. Még az ételérzékenyek is kedvükre válogathattak a finomságok között: a szervezők külön figyelmet fordítottak arra is, hogy legyen számukra is elérhető édesség. A higiéniára különösen nagy hangsúlyt fektettek a vásár során. Kesztyűben és csipesz segítségével nyúltak az eladandó portékához az árusok, így kínálták megvételre az ízletes süteményeket az érdeklődőknek.

Képünkön Fehér Anna, a Zalaegerszegi Angyalok egyik tagja.