Példaként említik az idősült Achilles-ín szakadás ellátását, amelyre a pécsi klinika saját maga dolgozott ki egy hatékony és eredményes módszert. Életminőséget javító csípőprotézist ugyancsak a korábbitól eltérő módszerrel ültettek be két páciensnél is. Az elülső feltárással végzett beavatkozás lényege, hogy az izmok átvágása nélkül, az izmok között haladva jutnak el az ízületig. A kisebb műtéti heg, a kevesebb fájdalom, a gyorsabb rehabilitáció indokolttá teszi a beavatkozás széles körű elterjesztését. A kórház szerint ugyancsak előrelépés, hogy Prof. Dr. Wiegand Norbert egyetemi tanár kezdeményezésére a pécsi Gyermeksebészeti Tanszék traumatológiai csoportjával is megkezdődött a szakmai munka.