Vigh László országgyűlési képviselő kiemelte, a pedagógus lámpás a faluban, hiszen tanít, nevel az iskolában és azon kívül is, ezért munkája meghatározó a közösség életében. Bejelentéssel is élt, 100 ezer forintot ajánlott fel az ötéves Takács Bálint gyógykezelésére. Szombaton ugyanis a 300 lelkes faluban megrendezett adventi program fő célja a kisfiú gyógyításának támogatása volt, aminek érdekében jótékonysági süteményvásárt is rendeztek. Az adományokat gyarapította a misén összegyűlt perselypénz is.