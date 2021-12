– Nem kellett sokat várnom, 10 perc alatt sorra kerültem, flottul megy az egész – mondta kérdésünkre. – Most Pfizert kaptam, az első kettő oltásom is az volt. Hogy miért kértem most ezt is? Mert nem akarok belehalni a fertőzésbe. Sajnos, az ismeretségi körömben négyen is elhunytak a koronavírus miatt.

Reggel héttől este hétig tartanak nyitva a kijelölt oltópontok

Fotó: Bús Csaba / Petőfi Népe