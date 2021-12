- Fontos célunk az iskolák megtartása a kisebb településeken is – szögezte a politikus -, és ehhez pályázati forrásokból igyekszünk javítani a körülményeket, hogy a gyerekek ne érezzenek különbséget városi és falusi oktatási intézmény között. Magyar Ferenc, a Nagykanizsai Tankerületi Központ igazgatója elmondta, a 249 millió forintos támogatást a Magyar falu program jóvoltából még további 27 millióval egészítették ki, és így megújulhattak a földszinti és az emeleti vizesblokkok is. Beszélt arról is, a központ az MFP-ben 12 pályázatot nyújtott be, amelyből kilenc nyert.

A sármelléki iskola fejlesztéseit Bóka Tibor (balról), Magyar Ferenc, Nagy Bálint, Keszthely polgármestere, Manninger Jenő, Horváth Tibor és Ruzsics Ferenc, a megyei közgyűlés alelnöke

Fotó: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap