– Nemrégiben megjelent a Magyar falu program egyik kiírása, melyre pályázatot tudtunk benyújtani, hogy pozitív elbírálás esetén befejezzük az elmaradt munkákat – tájékoztatott Németh Csaba. – El is nyertünk több mint 11 millió forintot a félkész épületrész befejezésére, a teakonyha, vizesblokk kiépítésére és a gazdasági épület részbeni megújítására és egyéb munkálatokra. Ezzel teljessé válik az a közösségi tér, melyet egykor megálmodtak. A jövőben terveink szerint, ahogy lehetőség lesz rá szervezünk előadássorozatot, szeretnénk a fiatalokat is megszólítani és, ha már a konyha is ki lesz alakítva, olyan eseményt is tartani, amit vendéglátással kapcsolnánk össze.