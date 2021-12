– Sokszor lehangoló, amit hallunk. A tananyaggal is akad gond, mára mi is szelektálnánk, pár dolog fölött elment az idő, nem csoda, hogy a gyerek nem érzi, hogy neki arra szüksége lenne az életben. Az unokáink nemzedékén keresztül is érezzük, a feladattartás, a kötelességtudat nem ugyanaz, mint a mi időnkben. Megkockáztatható, hogy az alkalmassági vizsga nem lenne ördögtől való azok körében, akik tanítani szeretnének, de hát tudjuk, a tanárképzés valójában hallgatóhiánnyal küzd, maholnap nem lesz például kémiatanár.