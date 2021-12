A nem mindennapi eseményre sokan kíváncsiak voltak, a járókelők mellett a helyi óvodások is kisétáltak, utóbbi társaság ráadásul többször énekelt, sőt olykor tapssal is biztatták a vállalkozót. A ráckevei Ócsai Sándor és fiai, az ifjabb Sándor és Ádám elismert templomtorony építők és a felújításban is jártasak, ezért számukra nem okozott gondot a magassági munka, biztosítókötéllel. Az első szemrevételezést követően biztossá vált: a kereszt eléggé rossz állapotban van, ezért elképzelhető, hogy darabokban távolítható csak el. Így is lett, néhány órás megfeszített munkával levágták kovácsoltvasból készített tartószerkezet egy darabját, s a kereszt felső részét lehozták a magasból.