Zalaegerszegen, az Angels Clubban Yamina és Silverman szórakoztatja a közönséget, valamint Dévényi Tibor tart retró partit. A Mimosa Lounge zenepultjába Juhász Laci áll be. Nagykanizsán, a Rush Clubban Nope keveri a zenét. Zalakaroson, a MenDan Hotelben este nyolctól a zongorista Rakonczai Imre lesz a hangulatfelelős. A Belenus Hotelben 19 órától tartanak zenés estet. A zenét Babai Norbi és a GinTonic zenekar szolgáltatja, míg 21 órakor Kis Grofó mutatja be műsorát. Söjtörön, a Dance Clubban este a Delta bulizenekar játszik. A hajnalig tartó program keretében Kaczor Feri is színpadra lép. Zalaudvarnokon, a Vadvirág étteremben a Groovehouse lesz a sztárvendég.