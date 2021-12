– A belvárosban az üzletek kiszolgálására több rakodási terület is található, ám ezeket rendszeresen és szabályt sértően elfoglalják, emiatt az áruszállító kénytelen szabálytalanul megállni a rakodása idejére – említi meg Horváth Attila és azonnal példát is mutat. Városházi irodája ablakából rálátni a szalagház mögötti utcácska elején lévő rakodási területre, amit most is, mint oly sokszor személyautó foglal el. Sofőrje sehol, az érkező teherautós ezért kénytelen a tilosban, ráadásul járdára felhajtva megállni a rakodása idejére, hogy ne akadályozza a forgalmat. Ez esetben viszont mindkét autóst meg lehetne büntetni.