A jövedelmezőség az alsóerdei Sport- és Élménypark kapcsán is téma volt. A közgyűlés egyhangúlag szavazta meg, hogy a 2022 tavaszán megnyíló létesítmény üzemeltetést nem adja ki a kezéből a város, a saját cégére, a ZTE Sportszolg Kft.-re bízza, amely annak idején azért jött létre, hogy tulajdonosi segítséget nyújtson a ZTE FC-nek. Úgy döntöttek, hogy a cég Zalaegerszegi Élménypark Kft. néven működik tovább, igazodva az új feladathoz. Gecse Péter alpolgármester elmondta, hogy a jegyárak most formálódnak, de lesznek a parknak ingyenes, szabadidősportot kiszolgáló részei is. Fel kell azonban futtatni az új attrakciót, felvenni dolgozókat, az önkormányzat erre és az első 1-2 hónap működésére 6,5 millió forintot biztosít a cégnek, jövőre pedig már szerepelni fog a költségvetésben a komplexum városi támogatása. A cél, hogy hosszú távon önfenntartó legyen.