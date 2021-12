Gyarmati Antal a járvány megfékezése érdekében tett intézkedésekről is szólt. Zalalövőn az önkormányzat intézményeiben és a hivatalban is kötelező a maszkviselés, kézfertőtlenítés és távolságtartás. Az intézményekben közösségi rendezvényeket nem tartanak, ám a művelődési központ ismeretterjesztő előadásaira sor kerülhet, illetve a könyvtár is nyitva tart. A közösségi épületek bérbeadása társas rendezvények szervezése céljára egyelőre szünetel. A szabadtérre tervezett rendezvényeikről – például az adventi programokról – a járványügyi szabályokat is figyelembe véve döntenek.