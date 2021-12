Hozzátette, hogy oltóanyag bőven rendelkezésre áll, amelyikből sok fogyott, abból még rendeltek, de például a hétfő esti rendelés is kedden már rendelkezésre állt. A főorvos az együttműködésért köszönetet mondott a megyei kórháznak és a népegészségügyi szolgálatnak. Az oltásra váróktól pedig türelmet kért, mert előfordul, hogy egyszerre többen is összegyűlnek, de a kollégák mindent megtesznek azért, hogy rugalmasan és gyorsan bonyolódjon az oltakozás. Jelezte továbbá, hogy a torlódás elkerülése végett a hét második felének napjait is választhatják az oltakozók, hiszen oltóanyag akkor is rendelkezésre áll.

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap