– A konferencián elsősorban azt vizsgáljuk, miként tudjuk adaptálni a Spanyolországban működő rendszert, ott ugyanis más a jogi környezet is, de egyéb eltérések is akadnak – magyarázta Czirákiné Pakulár Judit. – A lehetőség egyébként ipari cégek érdeklődését is felkeltette, ezért a konferencián a Tungsram és a Resideo szakemberei is részt vettek, az ő esetükben például az éjszakai áramszükségletet tudná segíteni egy ilyen rendszer. Ha sikerül megvalósítani a projektet, akkor önkormányzati intézményeket és társasházakat is szeretnénk bevonni.

Zajlik a konferencia – cégek érdeklődését is felkeltette Fotó: SZA