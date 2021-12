Újra vonzóvá vált a szakképzés, és a műszaki területen korlátlan lehetőségek várnak a fiatalokra, mondta Szabó Károly, a szakképzési centrum kancellárja. Az együttműködésnek köszönhetően a középfokú szakképzésben tanulók is bekapcsolódhatnak az egyetem programjaiba, segítve őket később a diploma megszerzésében is. Vizlendvai László, a szakképzési centrum főigazgatója utalt rá, az idén elindított okleveles technikusképzésben részt vevők később egyetemi tanulmányaik során 30 kreditpontot számíthatnak be. Az itt folytatott duális képzés pedig jó esélyt ad arra, hogy a hallgatók, már diplomával a zsebükben, ide térjenek vissza dolgozni.