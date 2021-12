Ahogy a járvány előtti években, úgy idén is a Dísz-térre települt a zalaegerszegi Jégcsarnok, így a korcsolyázni vágyók ismét a szabad ég alatt hódolhatnak szenvedélyüknek. A pálya ezúttal is 30×15 méteres, s akár a helyszínen is bérelhetünk korcsolyát.