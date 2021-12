- Ahogyan haladunk előre az életben, felfedezzük magunkon az öregedés jeleit, és pontosan tudjuk, hogy megérint bennünket az elmúlás – mondta dr. Udvardy György. – Tudjuk, egyszer a földi életünk befejeződik. Ez is erősíti bennünk, hogy nagyon komolyan kell vennünk mindazt az időt, amit élünk és azokat a cselekedeteket, amiket megcselekszünk, mert nem érünk rá bárhogyan élni. Aki „akárhogyan” él, „akárhogyan” is fejezheti be.