A történet lényege tehát, hogy nem műszaki óriáscégek, vállalatok alkották meg sem a közösségi média ötletét, sem az alkalmazásokat. Hétköznapi emberek voltak, akárcsak mi. Ez azt is jelenti, hogy a közösségi médiához kötődő cégeket nem sok minden korlátozza, így a közösségi oldalak nem csupán olyan helyek, ahol megoszthatjuk élményeinket vagy társaloghatunk, hanem a megjelenő tartalom bármilyen más módon is felhasználható. Már a szolgáltatók észrevétlen korlátozása is felbukkant, bizonyos tartalom, vagy személy/személyek ellen irányuló hozzászólások esetében. A közösségi platformokat működtető vállalatok nagy erőt képviselnek, mi pedig az „ő játékukban játszunk”. Dr. Norman Lewis arra hívta fel a figyelmet, hogy mi vagyunk az oldalak éltető közössége, nélkülünk nem tudnának létezni, ezért kell védenünk a fotóinkat, szavainkat. Az élményeket, emlékeket családdal, barátokkal osszuk meg, vagy ne pakoljuk fel az internetre életünk minden percét!