Dr. Mikulásik Endre arra is rámutatott, hogy van olyan növény, amelynek feromontartalma kifejezetten agresszívvé teszi a vadkanokat. Ha egy személy ezt az anyagot árasztja magából, egyedüli célpontjává válhat egy dühöngő vadállatnak, de a középkorban – tette hozzá – azt is tudták, hogy milyen illatanyag teszi agresszívvé, támadóvá a darazsakat. Az alkimisták és méregkeverők az ilyen jellegű tudás kizárólagos birtokosai voltak, s ennek köszönhetően nemcsak befolyásolni tudták saját koruk eseményeit, történéseit, de mérhetetlen vagyonra is képesek voltak szert tenni.