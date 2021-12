- Ami egyértelmű tünet, és amivel semmiképpen nem vihetjük közösségbe a kicsit, az a hőemelkedés, a láz, ami gyulladásra vagy akár lappangásra is utalhat. Gondoljunk bele, hogy ez az állapot egy felnőttet is mennyire le tud dönteni a lábáról. Ilyenkor mi is szeretnénk beburkolózni egy jó, meleg takaróba, forró teát kortyolgatva a kanapén. A gyereket csak gyötörjük azzal, ha ilyen állapotban közösségbe visszük.

A beteg gyermeket lelkileg és testileg is gyötörjük, ha közösségbe visszük. Fotó: pexels.hu