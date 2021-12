- Ennek jegyében terveztük meg kollégáimmal a helyiség színvilágát, az volt a cél, hogy fiatalos környezetet hozzunk létre, a bútorokat is ehhez választottuk. A könyvállományt átnéztük, korszerűsítettük, illetve most a helyi igényeknek megfelelően társasjátékokat hoztunk, a későbbiekben pedig rajzeszközök is érkeznek, melyek egyrészt megfelelnek a polgármester úr által felvázolt ifjúságiklub-koncepciónak, illetve illeszkednek a könyvtár- pedagógia eszköztárába.