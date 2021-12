A díszeknek az adott napon 16 órától kell világítaniuk, no és az advent további napjain. Az, hogy hol található az újabb világító ablak, az esti családi sétákon deríthetik ki a lelkes „ablakvadászok”, akiknek néhány helyen apró meglepetésben is részük lehet. Az ablakról készült képek feltölthetők a legnépszerűbb közösségi oldalon az Iklódi face-lakók csoportba, és december 25-én videóval is bemutatják Iklódbördőce fénylő adventi kalendáriumát.