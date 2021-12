István atya hozzátette: a kötet olvasását a Szentírás lapozgatásával együtt ajánlja. Minden napi elmélkedéshez megjelölte az evangélium vonatkozó fejezetét, ezért azt javasolja, előbb abban mélyedjünk el, majd utána olvassuk el az ő gondolatait. Az elmélkedéseket követően pedig a kötet záró fejezetében található bőséges imagyűjteményből is válogathatunk. Ebben a részben a napi imádságok mellett a különböző liturgikus időszakokhoz – például advent, karácsony, nagyböjt, húsvét – kapcsolódóakat is megtaláljuk. Akik érdeklődnek elmélkedései iránt, de a kötethez valami okból, például a földrajzi távolság miatt nem jutnak hozzá, azoknak továbbra is az e-mailben küldött napi evangélium sorozatát ajánlja, vagy a folyamatosan megújuló, immár ötödik változatban elérhető Evangélium365 mobiltelefonos applikáció telepítését.

Horváth István Sándor a most megjelent kötetekkel Fotó: Gyuricza