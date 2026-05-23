Felismeri? Baleset után segítség nélkül hajtott tovább – elfogatóparancsot adott ki a rendőrség a zalai férfi ellen

A police.hu oldalon megjelent közlemény szerint a Nagykanizsai Rendőrkapitányság 20030/744/2026. bűnügyi számon folytat eljárást segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt.

Cserbenhagyás miatt keresik Kovács Istvánt, elfogató parancsot adott ki a rendőrség

Forrás: police.hu

2026. május 22-én 13 óra 30 perckor a 7-es számú főúton az IED-442 forgalmi rendszámú, szürke színű Toyota típusú személygépkocsi hátulról nekiütközött egy álló járműnek, majd megállás és segítségnyújtás nélkül elhajtott. A vétlen autó vezetője megsérült, őt a mentők kórházba szállították.

A rendelkezésre álló adatok szerint a bűncselekményt Kovács István zalakomári lakos követte el, akinek a felkutatására tett eddigi intézkedések nem vezettek eredményre, ezért a hatóság ellene elfogatóparancsot bocsátott ki.

Kérik, hogy aki felismeri a képen látható személyt, és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a Nagykanizsai Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-93/312-190-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es díjmentes segélyhívó számon!