Május 27., szerda
Mai évfordulók
HírlevélHírt küldök be
Előfizetés
Digitális lapNyomtatott lapÜgyfélszolgálat
cserbenhagyás
Nagykanizsa
Helyi kék hírek
Nagykanizsa

Felismeri? Baleset után segítség nélkül hajtott tovább – elfogatóparancsot adott ki a rendőrség a zalai férfi ellen

A nagykanizsai rendőrök a lakosság segítségét kérik. Cserbenhagyás miatt keresik Kovács Istvánt. Elfogató parancsot adtak ki ellene.
Korosa Titanilla
2026. május 23. 15:40
olvasási idő 3 perc
elfogató parancscserbenhagyásos baleset

Cserbenhagyás miatt keresik Kovács Istvánt. Elfogató parancsot adtak ki ellene. A police.hu oldalon megjelent közlemény szerint a Nagykanizsai Rendőrkapitányság 20030/744/2026. bűnügyi számon folytat eljárást segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt. 

cserbenhagyás
Cserbenhagyás miatt keresik Kovács Istvánt, elfogató parancsot adott ki a rendőrség
Forrás: police.hu

Cserbenhagyás miatt keresik Kovács Istvánt

2026. május 22-én 13 óra 30 perckor a 7-es számú főúton az IED-442 forgalmi rendszámú, szürke színű Toyota típusú személygépkocsi hátulról nekiütközött egy álló járműnek, majd megállás és segítségnyújtás nélkül elhajtott. A vétlen autó vezetője megsérült, őt a mentők kórházba szállították.

A rendelkezésre álló adatok szerint a bűncselekményt Kovács István zalakomári lakos követte el, akinek a felkutatására tett eddigi intézkedések nem vezettek eredményre, ezért a hatóság ellene elfogatóparancsot bocsátott ki.

Kérik, hogy aki felismeri a képen látható személyt, és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a Nagykanizsai Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-93/312-190-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es díjmentes segélyhívó számon!

 

 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Zaol Google News oldalán is!
cserbenhagyáselfogató parancscserbenhagyásos baleset
Helyi kék hírek

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.