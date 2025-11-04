november 4., kedd

Az esősre fordult időjárás rögtön három balesetet hozott – iskolába induló gyerekek is veszélyben voltak

Címkék#Zalaegerszeg#baleset#iskola

Három baleset történt a vármegyében hétfő délelőtt, amelyek közül egy személyi sérüléssel járt. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányító ügyeletére ezen felül egy szikrázó vezeték miatt érkezett tűzoltói beavatkozást igénylő jelzés hétfőn.

Zaol.hu

Zalaegerszegen a reggeli csúcsforgalomban két személygépkocsi ütközött össze az Ady Endre utcában reggel 7 órakor. Egy Honda City személygépkocsival közlekedő nem adott elsőbbséget az Ady utcai kereszteződésben egy Opel sofőrjének. A Honda az ütközés következtében a Városi Kiállító- és Hangversenyterem felőli járdára landolt. Szerencsére nem történt baj, bár a járdán több gyermek és szülő igyekezett az Ady-iskolába. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket, amelyekben csak a sofőrök utaztak. A karambol következtében a Honda City sofőrje könnyű sérüléseket szenvedett, kórházba szállították.

Tűzoltói beavatkozások hétfőn Zalaegerszegen
Tűzoltói beavatkozások hétfőn. Honda és Opel ütközött össze Zalaegerszegen a belvárosi kereszteződésben a reggeli csúcsforgalomban
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

Tűzoltói beavatkozás még három helyszínen

Nem sokkal később, negyed 8 körül két autó ütközött össze a 7328-as úton, Zalaegerszeg pózvai városrészében. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói áramtalanították a gépkocsikat, amelyekben összesen négyen utaztak. A raj a forgalom irányításában, majd a járművek eltávolításában és az úttest megtisztításában is segített.

Mindeközben szikrázni kezdett egy vezeték egy iroda külső burkolatán a Tüttőssy Ferenc utcában. Zalaegerszeg hivatásos tűzoltói áramtalanították az épületet. Nem sokkal 12 óra előtt ráfutásos balesetet szenvedett egy autó és egy furgon Csonkahegyháton, a Fő utcában. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók a forgalom irányításában segítettek. A járművekben csak a sofőrök utaztak.

 

