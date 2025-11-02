Hiába a figyelmeztetés, megtörtént a baj! Felcsaptak a lángok a zalai település temetőjében

Mire a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók a helyszínre értek, az ott tartózkodók eloltották a tüzet. Az egység vízsugárral és kéziszerszámokkal a még izzó, parázsló részeket eloltotta. Személyi sérülés nem történt - tájékoztatott a katasztrófavédelem sajtószolgálata.