Hiába a figyelmeztetés, megtörtént a baj! Felcsaptak a lángok a zalai település temetőjében
Szombaton késő este mécsestől terjedt át a tűz egy tujára és egy fejfára Bezeréden, a Dózsa György utcai temetőben.
Mire a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók a helyszínre értek, az ott tartózkodók eloltották a tüzet. Az egység vízsugárral és kéziszerszámokkal a még izzó, parázsló részeket eloltotta. Személyi sérülés nem történt - tájékoztatott a katasztrófavédelem sajtószolgálata.
