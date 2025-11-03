2 órája
Lecsaptak a NAV nyugat-dunántúli nyomozói: hiába tűntek átlagos embereknek, 2,7 milliárdot nyúltak le a számlagyárosok
Távolról nézve jól prosperáló autóimportőr: hétköznapi emberek, átlagos életmód, közelebbről viszont már teljesen mást mutat a kép. Jól elrejtett számlagyár működtetésével foglalatoskodott a hierarchikusan szervezett bűnözői kör. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által felderített bűnszervezet tagjai, 5 éves működésük alatt, összesen 2,7 milliárd forintnyi áfa-befizetését mulasztották el, írja sajtóközleményében a NAV.
A Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói 22 helyszínen csaptak le egyidőben. A pénzügyi nyomozók parkolópályára állították azt a számlagyárat, amelyet a bűnszervezet tagjai a gépjárműkereskedelem árnyékában építettek fel. A bűnözők szervizhálózat helyett a jól konstruált, „bukó cégekre” és „köztes cégekre” épített lánc működtetésével, 2,7 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek.
Számlagyár – legális alapokon
A számlagyárban érintett gazdasági társaságok szerepe, a legálisan folytatott gépjármű-kereskedelmi tevékenység mellett javarészt arra összpontosult, hogy a vevő partnereik részére, valós teljesítés nélküli, látszólagos belföldi beszerzéseket biztosítsanak, így jogosulatlanul teremtették meg számukra az adólevonási jogot. A szervezet vezetője Pest vármegye területéről irányította az illegális ügyleteket: a cégek pénzügyi és számlázási folyamatait.
Több mint százan dolgoztak az ügyön
A bűnszervezet irányítóját és egy tagját a MERKUR bevetési egység fogta el; a házkutatásokat a NAV informatikus szakemberei és revizorai, valamint bankjegy- és kábítószerkereső kutyái segítették. A pénzügyi nyomozók hat, összesen 659 millióra becsült ingatlant vettek zár alá, 50 millió forint értékben járműveket, 20 millió forint értékben készpénzt foglaltak le. A bűnbanda felszámolásán a NAV bűnügyi és bevetési állományából több mint 100 pénzügyőr dolgozott.
Akár 15 év a rácsok mögött
A nyomozók különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt, nyolc főt hallgattak ki gyanúsítottként. A szervezet vezetőjét letartóztatta a bíróság. Az elkövetők bűnösségük megállapítása esetén akár 15 év szabadságvesztésre is számíthatnak.
