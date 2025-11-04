Súlyos baleset történt az este a balatoni úton, durva fotók érkeztek a frontális karambolról

Mindkét járműbe beszorultak a sofőrök, emiatt feszítővágóval szabadították ki a sérülteket. A mentőszolgálat munkatársai négy súlyos és három könnyű sérültet szállítottak kórházba. A balesetről friss fotókat is közzétett a Balatonboglár-Balatonlelle önkormányzati tűzoltóság közösségi oldala. Részletek a sonline.hu cikkében.

Ahogy arról beszámoltunk, frontális ütközés, vonatgázolás és egy tragédiával végződő motorbaleset is történt az elmúlt héten a Dunántúlon. E három megrázó eset egyikében sem volt érintett Zala, ugyanakkor kisebb balesetek a vármegyében is történtek.