Súlyos baleset történt az este a balatoni úton, durva fotók érkeztek a frontális karambolról

Frontálisan ütközött két személyautó hétfőn este Szőlősgyörök és Szőlőskislak között, a két autóban összesen heten utaztak, köztük egy gyerek, írja a sonline.hu.

Zaol.hu
Forrás: sonline.hu

Fotó: Önkormányzati Tűzoltóság Balatonboglár - Balatonlelle

Mindkét járműbe beszorultak a sofőrök, emiatt feszítővágóval szabadították ki a sérülteket. A mentőszolgálat munkatársai négy súlyos és három könnyű sérültet szállítottak kórházba. A balesetről friss fotókat is közzétett a Balatonboglár-Balatonlelle önkormányzati tűzoltóság közösségi oldala. Részletek a sonline.hu cikkében.

Ahogy arról beszámoltunk, frontális ütközés, vonatgázolás és egy tragédiával végződő motorbaleset is történt az elmúlt héten a Dunántúlon. E három megrázó eset egyikében sem volt érintett Zala, ugyanakkor kisebb balesetek a vármegyében is történtek.

 

 

