Ütközés

Súlyos baleset történt a 8-ason, egy kamion az árokban kötött ki (fotók és videó)

Súlyos baleset történt a 8-as főút 71-es kilométerszelvényénél, Herend és Városlőd között, egy kisteherautó és egy személygépkocsi ütközött össze - adta hírül a veol.hu. Az ütközés miatt egy kamion az árokba borult. A tűzoltók feszítővágót alkalmaztak az autóba szorult sofőr kiszabadításához. A balesethez mentőket is riasztottak. Fotók és videó a veol.hu-n!

A balesetben egy kisteherautó és egy személygépkocsi ütközött össze
Fotó: Mátyás Zsani/8-as főút balesetei/Facebook

