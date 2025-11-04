Ütközés
1 órája
Súlyos baleset történt a 8-ason, egy kamion az árokban kötött ki (fotók és videó)
Súlyos baleset történt a 8-as főút 71-es kilométerszelvényénél, Herend és Városlőd között, egy kisteherautó és egy személygépkocsi ütközött össze - adta hírül a veol.hu. Az ütközés miatt egy kamion az árokba borult. A tűzoltók feszítővágót alkalmaztak az autóba szorult sofőr kiszabadításához. A balesethez mentőket is riasztottak. Fotók és videó a veol.hu-n!
Olvasta már?
Ezt ne hagyja ki!Közúti közlekedési baleset
5 órája
Megcsúszott a nedves úttesten – a kocsi az oldalára dőlve, az erdő szélén állt meg
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre