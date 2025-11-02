november 2., vasárnap

Zalaegerszegi Járásbíróság

1 órája

Elhunyt a zalai férfi, mert rádőlt a traktor – csak két óra múlva hívtak segítséget!

Címkék#vétség#baleset#munkagép

Perbeszédek és ítélet várható a Zalaegerszegi Járásbíróság november 4-ei tárgyalásán. Segítségnyújtás elmulasztásának vétsége miatt tárgyalnak, tájékoztatott a Zalaegerszegi Törvényszék.

Zaol.hu
Elhunyt a zalai férfi, mert rádőlt a traktor – csak két óra múlva hívtak segítséget!

Perbeszéd és ítélet várható az ügyben.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A vád szerint az I. rendű vádlott, az alkalmi munkavállalóként közreműködő sértett és egy ismerősük 2021. május 21-én reggel egy Nemeshetéshez közeli erdőben készültek fakitermelést végezni. Miután a három férfi felmérte a munkaterületet, a sértett 7 óra 15 perckor egy erdészeti traktort vezetve visszaindult a település felé. Az erősen lejtős, kanyargós, sáros erdei út egyik jobbra ívelő kanyarjában azonban figyelmetlensége miatt lesodródott a bal oldali, felázott rézsűre. A munkagép letért az útról, lebucskázott a 17 méter magas partoldalon, majd a falu egyik aszfaltozott utcájára zuhant. A jármű többször átfordult, amelynek következtében a sértett feje a gép fém részeihez ütődött, és a férfi vélhetően kiesett a vezetőfülkéből. Most segítségnyújtás elmulasztásának vétsége miatt tárgyalnak Zalaegerszegen.

segítségnyújtás elmulasztásának vétsége
Megmenthették volna a traktorral balesetet szenvedett férfi életét. Most segítségnyújtás elmulasztásának vétsége a vád. 
Fotó: Pezzetta  Umberto / Zalai Hírlap

Segítségnyújtás elmulasztásának vétsége miatt tárgyalnak: a traktor fontosabb volt?

Az I. rendű vádlott és ismerőse a robajt hallva a járműhöz sietett, ahol a gépet jobb oldalára fordulva, míg a sértettet amellett fekve találták meg. A férfi fején észlelték a vérző sebet és azt is, hogy nem tud felállni, de végtagjait mozgatta, alkoholt és cigarettát kért. Közös ismerősük felszólította az I. rendű vádlottat, hívjon mentőt, a férfi azonban csak a II. rendű vádlottat – mint a munkáltatójukat és a gép tulajdonosát – értesítette, majd a két férfi autóba ültette a sértettet és távolabb vitték. A II. és a III. rendű vádlott 8 óra 30 perc körül ért a baleset helyszínére, s intézkedett az útszakasz megtisztításáról, illetve a munkagép talpra állításáról. Csak ezt követően győződtek csak meg a sértett állapotáról. A férfi ekkor már fájlalta a csípőjét, de ismét szeszes italt kért, majd nem sokkal később rosszul lett. 9 óra 46 perckor – két és fél óra elteltével – mentőt hívtak hozzá, azonban addigra már leállt a légzése. Társai megkezdték az újraélesztését, amit a kiérkező szakemberek 10 óra 5 perckor vettek át, azonban a férfi életét már nem tudták megmenteni. A sértett medencéje és bordái több helyen eltörtek, tüdeje megzúzódott, emiatt vérzéses sokk lépett fel. A bíróság az I. rendű vádlottal szemben a 2024. június 18-án megtartott előkészítő ülésen hozott jogerős ítéletet. A férfit bűnösnek találta segítségnyújtás elmulasztásának vétségében, ezért őt 1 év fogházbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 1 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztette, közölte a Zalaegerszegi Törvényszék

 

