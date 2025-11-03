Bűncselekmény történt a dunántúli Tescóban – megtudtuk, igazak-e a pletykák!

A vaol.hu-nak a rendőrség megerősítette, hogy a sárvári Tescónál bűncselekmény történt: november 1-én, a hajnali órákban két bankautomatát is feltörtek a bevásárlóközpontnál. Az elkövetők ismeretlenek.

Rendőrök lepték el a sárvári Tesco parkolóját

Forrás: VN

Az ügyben dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettének gyanúja miatt indítottak eljárást. További információ a vaol.hu-n! Zalában is hírt adtunk nemrég betörésekről, itt megtalálták az elkövetőket.