1 órája
Bűncselekmény történt a dunántúli Tescóban – megtudtuk, igazak-e a pletykák!
Reagált a rendőrség a vaol.hu megkeresésére, így derült ki, hogy mi történt november 1-én a sárvári Tescónál.
A vaol.hu-nak a rendőrség megerősítette, hogy a sárvári Tescónál bűncselekmény történt: november 1-én, a hajnali órákban két bankautomatát is feltörtek a bevásárlóközpontnál. Az elkövetők ismeretlenek.
Az ügyben dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettének gyanúja miatt indítottak eljárást. További információ a vaol.hu-n! Zalában is hírt adtunk nemrég betörésekről, itt megtalálták az elkövetőket.
2025.10.24. 15:48
Felháborító pimaszság: tinédzser betörők fosztogattak Zalában – vittek mindent
