Vége a találgatásnak

1 órája

Bűncselekmény történt a dunántúli Tescóban – megtudtuk, igazak-e a pletykák!

Reagált a rendőrség a vaol.hu megkeresésére, így derült ki, hogy mi történt november 1-én a sárvári Tescónál.

Zaol.hu

A vaol.hu-nak a rendőrség megerősítette, hogy a sárvári Tescónál bűncselekmény történt: november 1-én, a hajnali órákban két bankautomatát is feltörtek a bevásárlóközpontnál. Az elkövetők ismeretlenek.

Rendőrök lepték el a sárvári Tesco parkolóját
Forrás: VN

Az ügyben dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettének gyanúja miatt indítottak eljárást. További információ a vaol.hu-n! Zalában is hírt adtunk nemrég betörésekről, itt megtalálták az elkövetőket.

 

