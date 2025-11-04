november 4., kedd

Károly névnap

14°
+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közúti közlekedési baleset

56 perce

Megcsúszott a nedves úttesten – a kocsi az oldalára dőlve, az erdő szélén állt meg

Címkék#tűzoltóság#baleset#oldalára borult#közlekedés

Gyuricza Ferenc

Pályaelhagyásos baleset történt hétfőn délelőtt Borsfa közelében, számolt be a Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület elnöke, Hajdár László. Egy kishaszongépjármű egyelőre tisztázatlan okok miatt megcsúszott a nedves burkolaton, majd lesodródott a menetirány szerinti jobb oldali füves, erdőszéli területre, ahol végül az oldalára dőlve állt meg. A balesetnek tudomásunk szerint nincs sérültje. 

A baleset Borsfa külterületén történt
A baleset Borsfa külterületén történt. Forrás: Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület
A balesetet szenvedett kishaszongépjármű. Forrás: Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület

Olvasta már?

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu