Megcsúszott a nedves úttesten – a kocsi az oldalára dőlve, az erdő szélén állt meg

Pályaelhagyásos baleset történt hétfőn délelőtt Borsfa közelében, számolt be a Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület elnöke, Hajdár László. Egy kishaszongépjármű egyelőre tisztázatlan okok miatt megcsúszott a nedves burkolaton, majd lesodródott a menetirány szerinti jobb oldali füves, erdőszéli területre, ahol végül az oldalára dőlve állt meg. A balesetnek tudomásunk szerint nincs sérültje.

A baleset Borsfa külterületén történt. Forrás: Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület

A balesetet szenvedett kishaszongépjármű. Forrás: Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület

