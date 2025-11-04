Közúti közlekedési baleset
55 perce
Megcsúszott a nedves úttesten – a kocsi az oldalára dőlve, az erdő szélén állt meg
Pályaelhagyásos baleset történt hétfőn délelőtt Borsfa közelében, számolt be a Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület elnöke, Hajdár László. Egy kishaszongépjármű egyelőre tisztázatlan okok miatt megcsúszott a nedves burkolaton, majd lesodródott a menetirány szerinti jobb oldali füves, erdőszéli területre, ahol végül az oldalára dőlve állt meg. A balesetnek tudomásunk szerint nincs sérültje.
