Borsos ára volt az apartmannak: megszálltak, majd 4,5 millió forinttal távoztak

A vád szerint a somogyi I. rendű vádlott és két Baranya vármegyei társa 2022 júliusában együtt béreltek ki egy keszthelyi apartmant két éjszakára, melynek díját már érkezésükkor kifizették. 2022. július 12-én, távozásukat megelőzően, az I. és II. rendű vádlott ismeretlen módon kinyitotta az apartman ügyvédi irodaként használt, kulcsra zárt „Privát" feliratú szobáját, majd a III. rendű társukkal együtt kutakodni kezdtek és megtalálták a sértett ügyvéd 11.000 euróját, amelyet elloptak és egymás között elosztottak, 4.551.580 forint kárt okozva. Ezután borsot szórtak szét maguk után, hogy így tüntessék el nyomaikat. Hétfőn perbeszédek és ítélet várható.








