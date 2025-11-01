november 1., szombat

Marianna névnap

Keszthelyi Járásbíróság

2 órája

Borsos ára volt az apartmannak: megszálltak, majd 4,5 millió forinttal távoztak

Címkék#lopás#apartman#bíróság

Nagyobb értékre elkövetett lopás ügyében tárgyal november 3-án, hétfőn a Keszthelyi Járásbíróság, tájékoztatott a Zalaegerszegi Törvényszék.

Zaol.hu
Borsos ára volt az apartmannak: megszálltak, majd 4,5 millió forinttal távoztak

Nagy értékű lopás miatt tárgyalnak majd Keszthelyen, tájékoztatott a Zalaegerszegi Törvényszék.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A vád szerint a somogyi I. rendű vádlott és két Baranya vármegyei társa 2022 júliusában együtt béreltek ki egy keszthelyi apartmant két éjszakára, melynek díját már érkezésükkor kifizették. 2022. július 12-én, távozásukat megelőzően, az I. és II. rendű vádlott ismeretlen módon kinyitotta az apartman ügyvédi irodaként használt, kulcsra zárt „Privát” feliratú szobáját, majd a III. rendű társukkal együtt kutakodni kezdtek és megtalálták a sértett ügyvéd 11.000 euróját, amelyet elloptak és egymás között elosztottak, 4.551.580 forint kárt okozva. Ezután borsot szórtak szét maguk után, hogy így tüntessék el nyomaikat. Hétfőn perbeszédek és ítélet várható.


 


 

 

