Kokaint és mefedront árultak egy zalai fodrászüzletben – a drogdílerek bíróság előtt felelnek tettükért

A kábítószer-kereskedelem vádjával felelő férfi és nő a kábítószereket a zalaegerszegi közös lakásukban, valamint az általuk használt garázsban tárolták, és 0,6 grammos adagokban, kiporciózva értékesítették 35.000 Ft/adag áron. Egy személynek a nő a fodrászüzletében is adott el kokaint, ismertette dr. Jánky Judit, a Zala Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.

A bizonyítékok. Kábítószer-kereskedelem bűntette miatt kell felelnie a három vádlottnak. Próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést is kaphatnak.

A vádlottaktól saját fogyasztásra és továbbértékesítési céllal rendszeresen vásárolt kokaint harmadik vádlott társuk, akinek zalaegerszegi üzletében 2022 novemberében rendezett bulin legalább két „csík” kokaint helyeztek ki az asztalra, melyet a vendégek – miután azt a férfi nekik ingyenesen fogyasztásra kínálta – elfogyasztottak. A 2024 januárjában tartott házkutatások során a vádlottak által használt ingatlanokban a hatóságok nagyobb mennyiségben találtak kábítószert, digitális mérleget, kábítószer-fogyasztásához szükséges kellékeket (szívószál, plasztikkártyák) és egyéb kábítószer-maradványokat. Ezek mennyisége a csekély kategória felső határát meghaladta, mondta el dr. Jánky Judit.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a három személy ellen kábítószer-kereskedelem bűntette miatt emelt vádat, melyben – próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetés kiszabását és vagyonelkobzás elrendelését indítványozta.