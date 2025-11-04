november 4., kedd

Vádemelés

1 órája

Kokaint és mefedront árultak egy zalai fodrászüzletben – a drogdílerek bíróság előtt felelnek tettükért

Címkék#fodrászüzlet#fodrász#drog#kokain#drogdíler#kábítószer#kábítószer kereskedelem

A 44 éves zalaegerszegi férfi és a fodrászként dolgozó élettársa vélhetően 2022 novemberétől 2024 januárjáig ismeretlen módon kábítószert – kokaint és mefedront – szerzett be, részben saját fogyasztásra, részben értékesítés céljával. A rendőrség leleplezte őket, kábítószer-kereskedelem ellenük a vád.

Antal Lívia

A kábítószer-kereskedelem vádjával felelő férfi és nő a kábítószereket a zalaegerszegi közös lakásukban, valamint az általuk használt garázsban tárolták, és 0,6 grammos adagokban, kiporciózva értékesítették 35.000 Ft/adag áron. Egy személynek a nő a fodrászüzletében is adott el kokaint, ismertette dr. Jánky Judit, a Zala Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.

Kábítószer-kereskedelem bűntette miatt kell felelnie a három vádlottnak.
A bizonyítékok. Kábítószer-kereskedelem bűntette miatt kell felelnie a három vádlottnak. Próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést is kaphatnak.
Forrás: police.hu

Kábítószer-kereskedelem bűntett miatt kell felelniük

A vádlottaktól saját fogyasztásra és továbbértékesítési céllal rendszeresen vásárolt kokaint harmadik vádlott társuk, akinek zalaegerszegi üzletében 2022 novemberében rendezett bulin legalább két „csík” kokaint helyeztek ki az asztalra, melyet a vendégek – miután azt a férfi nekik ingyenesen fogyasztásra kínálta – elfogyasztottak. A 2024 januárjában tartott házkutatások során a vádlottak által használt ingatlanokban a hatóságok nagyobb mennyiségben találtak kábítószert, digitális mérleget, kábítószer-fogyasztásához szükséges kellékeket (szívószál, plasztikkártyák) és egyéb kábítószer-maradványokat. Ezek mennyisége a csekély kategória felső határát meghaladta, mondta el dr. Jánky Judit.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a három személy ellen kábítószer-kereskedelem bűntette miatt emelt vádat, melyben – próbaidőre felfüggesztett –  börtönbüntetés kiszabását és vagyonelkobzás elrendelését indítványozta.

 

