november 1., szombat

Marianna névnap

15°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zalaegerszegi Járásbíróság

1 órája

Pofátlanul magas áron adták az "egészségügyi termékeket", idős emberektől csaltak ki milliókat

Címkék#Zalaegerszegi Járásbíróság#sérelem#bűncselekmény

Idős koránál fogva korlátozott személy sérelmére elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények miatt lesz tárgyalás november 4-én, 5-én, 6-án és 7-én a Zalaegerszegi Járásbíróságon, ahol perbeszédek várhatók, tájékoztatott a Zalaegerszegi Törvényszék. Összesen 35 kárvallottja van az ügynek, s mintegy 10 millió forintot zsebelt be a 13 vádlott, akik ily módon időseket károsítottak meg.

Zaol.hu
Pofátlanul magas áron adták az "egészségügyi termékeket", idős emberektől csaltak ki milliókat

Idős emberek jóhiszeműségét és kiszolgáltatott helyzetét használták ki a csalók.

Forrás: Getty Images

Fotó: RUNSTUDIO

A vád szerint  az I. rendű vádlott 2016 áprilisa és novembere között egy olyan csoportot irányított, amely több városban (pl. Szombathely, Pécs, Érd) tévesztett meg idős sértetteket. Ezt a gyakorlatot folytatta akkor is, amikor 2017 februárjában elhatározta, hogy ebbe egy új, már működő céget is bevon, amelynek ezt követően a nevét és a bélyegzőjét is használta. Az ügy 13 vádlottja – közülük csak a II. rendű vádlott rendelkezett egészségügyi végzettséggel – egymás tevékenységéről tudva vett részt bűncselekményben. Szívtelenül időseket károsítottak meg.

időseket károsítottak meg
Időseket károsítottak meg a csalók, több napon át tárgyal a Zalaegerszegi Járásbíróság
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Termékbemutató négy városban, profi egészségügyi szakembereknek adták ki magukat

A vádlottak 2017. február 22. és március 30. között Érden, Budapesten, Ajkán és Zalaegerszegen szerveztek termékbemutatóval egybekötött előadásokat. A jellemzően keringési szervek, szív és az erek megbetegedéseiről szóló előadásokra az I. rendű vádlott által megbízott személyek telefonon, esetleg postán feladott szórólapok útján idős, a csalás felismerésére korlátozottan képes személyeket hívtak meg. Az értékesítés érdekében országszerte különböző ingatlanokat béreltek. A megjelenteknek egészségügyi felmérést színleltek, előadásokat és termékbemutatókat tartottak. Miután a sértettekkel közölték a – valótlanul súlyos egészségügyi problémákat tükröző – vizsgálati eredményeket, a megrémült és ítélőképességükben korlátozott idős embereket rávették arra, hogy megvegyék, kibéreljék az általuk kínált „egészség- és közérzetjavító” termékeket. Ezek azonban nem orvostechnikai vagy gyógyászati eszközök voltak, mégis azt állították, hogy alkalmasak akár az életveszélyes állapot kezelésére is. A megvételre, tartós használatra kínált készülékek (terápiás matrac, nyakmasszírozó, lábmasszírozó) valós értéke a szerződésben feltüntetettnél jóval alacsonyabb volt. 

Időseket károsítottak meg a szívtelen csalók

A törvényesség látszatát keltve a szerződések megkötésekor cégbélyegzőt használtak, az okiratot tanúkkal látták el, és számlát is kiállítottak. Ezek a szerződések azonban nem a vádlottak által közölteket tartalmazták, s a sértettek ezt rendszerint csak az otthonukban történt alapos átolvasás után vették észre. A vásárlástól való elállásra azonban egyik esetben sem volt lehetőségük, mert megkeresésükre kitérő választ kaptak vagy el sem érték a céget. A vádlottak a 35, jellemzően 70-80 év körüli sértettől összesen 9 millió 960 ezer forintot csaltak ki, tájékoztatott a Zalaegerszegi Törvényszék

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu