Pofátlanul magas áron adták az "egészségügyi termékeket", idős emberektől csaltak ki milliókat

A vád szerint az I. rendű vádlott 2016 áprilisa és novembere között egy olyan csoportot irányított, amely több városban (pl. Szombathely, Pécs, Érd) tévesztett meg idős sértetteket. Ezt a gyakorlatot folytatta akkor is, amikor 2017 februárjában elhatározta, hogy ebbe egy új, már működő céget is bevon, amelynek ezt követően a nevét és a bélyegzőjét is használta. Az ügy 13 vádlottja – közülük csak a II. rendű vádlott rendelkezett egészségügyi végzettséggel – egymás tevékenységéről tudva vett részt bűncselekményben. Szívtelenül időseket károsítottak meg.

Időseket károsítottak meg a csalók, több napon át tárgyal a Zalaegerszegi Járásbíróság

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Termékbemutató négy városban, profi egészségügyi szakembereknek adták ki magukat

A vádlottak 2017. február 22. és március 30. között Érden, Budapesten, Ajkán és Zalaegerszegen szerveztek termékbemutatóval egybekötött előadásokat. A jellemzően keringési szervek, szív és az erek megbetegedéseiről szóló előadásokra az I. rendű vádlott által megbízott személyek telefonon, esetleg postán feladott szórólapok útján idős, a csalás felismerésére korlátozottan képes személyeket hívtak meg. Az értékesítés érdekében országszerte különböző ingatlanokat béreltek. A megjelenteknek egészségügyi felmérést színleltek, előadásokat és termékbemutatókat tartottak. Miután a sértettekkel közölték a – valótlanul súlyos egészségügyi problémákat tükröző – vizsgálati eredményeket, a megrémült és ítélőképességükben korlátozott idős embereket rávették arra, hogy megvegyék, kibéreljék az általuk kínált „egészség- és közérzetjavító” termékeket. Ezek azonban nem orvostechnikai vagy gyógyászati eszközök voltak, mégis azt állították, hogy alkalmasak akár az életveszélyes állapot kezelésére is. A megvételre, tartós használatra kínált készülékek (terápiás matrac, nyakmasszírozó, lábmasszírozó) valós értéke a szerződésben feltüntetettnél jóval alacsonyabb volt.

Időseket károsítottak meg a szívtelen csalók

A törvényesség látszatát keltve a szerződések megkötésekor cégbélyegzőt használtak, az okiratot tanúkkal látták el, és számlát is kiállítottak. Ezek a szerződések azonban nem a vádlottak által közölteket tartalmazták, s a sértettek ezt rendszerint csak az otthonukban történt alapos átolvasás után vették észre. A vásárlástól való elállásra azonban egyik esetben sem volt lehetőségük, mert megkeresésükre kitérő választ kaptak vagy el sem érték a céget. A vádlottak a 35, jellemzően 70-80 év körüli sértettől összesen 9 millió 960 ezer forintot csaltak ki, tájékoztatott a Zalaegerszegi Törvényszék.