Halálos fenyegetés

1 órája

A beígért szex helyett szétverték a kellemes estére vágyó zalai férfi barátjának autóját

Címkék#Zalaegerszegi Járási Ügyészség#szex#vádlott

A 26 éves pacsai nő az interneten hirdette szexuális szolgáltatásait, amire a nagykanizsai férfi, a sértett bejelentkezett. 2024 márciusának egyik estéjén, mivel nem volt jogosítványa, egy barátja vitte el kocsival Pacsára, a találkozó helyszínére, egy buszmegállóhoz, amit telefonon egyeztetett a nővel. Halálos fenyegetés lett belőle.

Antal Lívia

A nő nem egyedül érkezett a találkozóra, kissé lemaradva, vele ment 32 éves élettársa is, aki egy fém rudat is magával vitt otthonról. A nő beszállt a kocsiba a sértetthez, aki átadta neki a tervezett együttlét árát, 20 ezer forintot, nem sejtve, hogy ebből halálos fenyegetés lesz. A nő élettársa a sötétből a kocsihoz lépett, a fém rúddal elkezdte ütni az autó szélvédőjét, miközben azt kiabálta a kocsiban ülő két férfinek, hogy adjanak neki pénzt, különben meghalnak, ismertette az esetet dr. Németh Eszter, a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője.

Halálos fenyegetés: szexre vágyott, de szétverték az autóját.
Halálos fenyegetés. A szexuális szolgáltatást kínáló nő élettársa szétverte a szexre vágyó sértett autóját.
Forrás: Zala Vármegyei Főügyészség 

Halálos fenyegetés: több pénzt akartak

A szexet ígérő nő is arra biztatta a férfiakat, hogy adjanak pénzt az élettársának, és akkor nem fogja őket bántani, majd kiszállt a kocsiból, amit a férfi vádlott továbbra is ütött a fém eszközzel. A nőhöz érkezett sértett férfi is kiszállt a kocsiból, és a helyszínről elfutott, majd rendőri segítséget kért. 

Halálos fenyegetés: szexre vágyott, de szétverték az autóját.
Szexre vágyott, de szétverték az autóját. A vádlott betörte a szélvédőt.
Forrás: Zala Vármegyei Főügyészség 

A gépkocsi sofőrje pedig lassan megfordult az autóval, a vádlott férfi azonban eközben is ütötte a személygépkocsit, aminek a szélvédője, több oldalsó ablaka, lámpája kitört, számos karosszériaeleme pedig behorpadt. Amikor a sértettnek sikerült megfordulni, elhajtott a helyszínről. A gépkocsiban 660 ezer 859 forint kár keletkezett, mondta el dr. Németh Eszter.

A szétvert szélvédő szilánkjai a kocsiban a tett súlyosságát mutatja.
Forrás: Zala Vármegyei Főügyészség 

Zsarolás és rongálás a bűntett

A vádlottakkal szemben a Zalaegerszegi Járási Ügyészség rongálás bűntettének kísérlete és rongálás bűntette miatt emelt vádat, melyben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

 

