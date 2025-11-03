A beígért szex helyett szétverték a kellemes estére vágyó zalai férfi barátjának autóját

A nő nem egyedül érkezett a találkozóra, kissé lemaradva, vele ment 32 éves élettársa is, aki egy fém rudat is magával vitt otthonról. A nő beszállt a kocsiba a sértetthez, aki átadta neki a tervezett együttlét árát, 20 ezer forintot, nem sejtve, hogy ebből halálos fenyegetés lesz. A nő élettársa a sötétből a kocsihoz lépett, a fém rúddal elkezdte ütni az autó szélvédőjét, miközben azt kiabálta a kocsiban ülő két férfinek, hogy adjanak neki pénzt, különben meghalnak, ismertette az esetet dr. Németh Eszter, a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője.

Halálos fenyegetés. A szexuális szolgáltatást kínáló nő élettársa szétverte a szexre vágyó sértett autóját.

Forrás: Zala Vármegyei Főügyészség

Halálos fenyegetés: több pénzt akartak

A szexet ígérő nő is arra biztatta a férfiakat, hogy adjanak pénzt az élettársának, és akkor nem fogja őket bántani, majd kiszállt a kocsiból, amit a férfi vádlott továbbra is ütött a fém eszközzel. A nőhöz érkezett sértett férfi is kiszállt a kocsiból, és a helyszínről elfutott, majd rendőri segítséget kért.

Szexre vágyott, de szétverték az autóját. A vádlott betörte a szélvédőt.

Forrás: Zala Vármegyei Főügyészség

A gépkocsi sofőrje pedig lassan megfordult az autóval, a vádlott férfi azonban eközben is ütötte a személygépkocsit, aminek a szélvédője, több oldalsó ablaka, lámpája kitört, számos karosszériaeleme pedig behorpadt. Amikor a sértettnek sikerült megfordulni, elhajtott a helyszínről. A gépkocsiban 660 ezer 859 forint kár keletkezett, mondta el dr. Németh Eszter.

A szétvert szélvédő szilánkjai a kocsiban a tett súlyosságát mutatja.

Forrás: Zala Vármegyei Főügyészség

Zsarolás és rongálás a bűntett

A vádlottakkal szemben a Zalaegerszegi Járási Ügyészség rongálás bűntettének kísérlete és rongálás bűntette miatt emelt vádat, melyben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.