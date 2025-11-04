november 4., kedd

Gyászos hétkezdet

43 perce

Halálos baleset történt a magyar gyorsforgalmi úton, fotók érkeztek a buszkarambolról!

Címkék#m43#buszkarambol#autópálya#baleset

Súlyos baleset történt hétfőn este az M43-as autópálya országhatár irányába tartó oldalán, írja testvárportálunk, a delmagyar.hu. Egy kisbusz hátulról belehajtott egy buszba.

Zaol.hu
Halálos baleset történt a magyar gyorsforgalmi úton, fotók érkeztek a buszkarambolról!

A mikrobusz utasai közül egy személy olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Forrás: delmagyar.hu

Fotó: Donka Ferenc

A buszon több mint ötvenen utaztak, értük mentesítő járművet indítottak. A mikrobusz utasai közül egy személy olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, adta hírül a police.hu. A buszkarambolról további helyszíni fotókat a delmagyar.hu cikkében közöltek kollégáink.

Néhány napja térségünkben is történt halálos baleset. Mint arról beszámoltunk, személyautó ütközött motorossal a 71-es főúton, Szigliget térségében. Az újraélesztési kísérlet ellenére egy 50 év körüli férfi a helyszínen életét vesztette.

 

