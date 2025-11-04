Halálos baleset történt a magyar gyorsforgalmi úton, fotók érkeztek a buszkarambolról!

A buszon több mint ötvenen utaztak, értük mentesítő járművet indítottak. A mikrobusz utasai közül egy személy olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, adta hírül a police.hu. A buszkarambolról további helyszíni fotókat a delmagyar.hu cikkében közöltek kollégáink.

Néhány napja térségünkben is történt halálos baleset. Mint arról beszámoltunk, személyautó ütközött motorossal a 71-es főúton, Szigliget térségében. Az újraélesztési kísérlet ellenére egy 50 év körüli férfi a helyszínen életét vesztette.