Újabb tragédia

1 órája

Halálos baleset történt a 71-es főúton – teljes útzár

Halálos baleset történt a szomszéd vármegyében, egy személyautó és egy motoros ütközött össze a 71-es főúton.

Zaol.hu

Személyautó ütközött motorossal a 71-es főúton, Szigliget térségében, a baleset helyszínén megállították a forgalmat. A veol.hu a mentőszolgálatot kérdezte az esetről, amely közölte:  az újraélesztési kísérlet ellenére egy 50 év körüli férfi a helyszínen életét vesztette. További részletek a veol.hu oldalán.

Amint arról beszámoltunk, az utóbbi napokban több tragédia is történt a dunántúli utakon. Egy ember életét vesztette csütörtökön délután Kenyeri és Rábakecöl között, Somogyvár térségében pedig egy autó az árokba hajtott, majd a tetejére borult. Az autóban ülő sofőr a helyszínen életét vesztette.

 

 

