Négyen sérültek meg

1 órája

Frontálisan ütközött két jármű a 84-esen, fotók a rommá tört autókról

Durva fotókat közölt a vaol.hu a 84-es főúton vasárnap történt balesetről.

Zaol.hu

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos tájékoztatása szerint vasárnap késő este frontális ütközött két jármű a 84-es főút 26-os kilométerénél, Csabrendek térségében - írja a vaol.hu. Az egyik jármű vezetője a roncsba szorult, akit a sümegi önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki. 

Forrás: Sümeg ÖTP

A mentésben a gógánfai önkéntes tűzoltók is részt vettek. A balesetben négyen sérültek meg. További részletek és fotók a vaol.hu-n.

